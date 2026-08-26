Сергей Клишевич объяснил, почему Польша вновь подняла тему Волынской резни

В последнее время обострился исторический конфликт между Польшей и Украиной на тему Волынской резни. Этому спору много времени, однако только сейчас она начала сильно будоражить публику.

Насколько исторический факт был или есть катализатором антиукраинских настроений в Польше, рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич в "Актуальном интервью".

По словам гостя интервью, очень странно, что вопрос Волынской трагедии стали активно муссировать польские политические элиты именно сейчас, ведь активная фаза героизации украинских нацистов, УПА, Степана Бандеры началась значительно раньше. К слову, еще при Викторе Ющенко (третий президент Украины (2005-2010 годы). - Прим. news.by) был установлен во Львове памятник Бандере, которого тогда также признали национальным героем.

"Понятно, по каким причинам именно сейчас поляки начали активно обсуждать эту тему. Они видят, что если украинское государство не вступило, то хотя бы очень сильно сблизилось с экономикой Европейского союза, что несет большую опасность для самой Польши, потому что в Украине это более дешевая рабочая сила, отсутствие экологических ограничений, которые есть в Польше как в стране Европейского союза. Это, по сути дела, положит все сельское хозяйство Польши, занимающее значительную часть экономики. Для недопущения сближения Польше нужно использовать все факторы, в том числе и исторические", - объяснил депутат.

По сути, Польша понуждает Владимира Зеленского ударить по украинским националистам, но это сделать практически нереально, так как нацистские группировки буквально вмонтированы в государственный аппарат и являются частью госуправления Украины в сфере силового блока. В противном случае это приведет к развалу существующей украинской системы. "Зеленский это понимает. И понимает то, что рано или поздно нужно будет проводить выборы. А на кого опираться? Естественно, он будет опираться на националистов, потому что его политика привела к увеличению их роли в украинском обществе, прежде всего в управлении украинским государством. Поэтому ударить по ним - ударить по себе", - заявил собеседник.

По мнению Сергея Клишевича, именно поэтому поляки встретили активное сопротивление своим инициативам, предложениям, посылам и подходам, что привело к происходящему сейчас расколу, который нужен жителям польского государства, чтобы держать Украину на расстоянии и от своей экономики и своей страны.