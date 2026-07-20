13 июля на саммите "коалиции желающих" в Париже объявили о проведении очередных военных учений. Состоятся они на территории Польши, то есть вдоль границ Союзного государства. Выбрана ли эта точка на карте специально, ответил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич в "Актуальном интервью".

Сегодня Польша является лидером в военно-политическом плане - через государство в Украину поставляется 90 % оружия и боеприпасов, а значит, что в практическом плане отработаны логистические транспортные цепочки, "позволяющие провести любые учения и отработать агрессивную военную политику в отношении Союзного государства".

"Для Беларуси это очередной сигнал о вооружении Европы и подготовке к войне. В той же Польше за последние пять лет прошло пять масштабных военных учений, в рамках которых объединялись десятки тысяч участников. Помимо этого, прошли еще и сотни других тактических слаживаний", - напомнил гость интервью.

Зная хоть немного военно-политические науки, несложно догадаться, что маневры в Польше проходят не просто так, а учения "коалиции желающих" - очередная демонстрация Союзному государству жестких военных намерений в его отношении. Беларусь не удастся ввязать в гонку вооружения, обратил внимание депутат, - у страны, во-первых, нет финансовых ресурсов, во-вторых, их ради этого не будут забирать у врачей, учителей, аграриев и направлять на размещение ракет или другого вооружения. Белорусские власти поступили грамотно - поставили тактическое ядерное оружие.

"Оно демонстрирует волю и решительность защищать суверенитет, независимость и отвечать на любые учения соответствующим образом, и отвечать неприемлемо для противника. Поэтому любой натовский, в частности и польский генерал, прекрасно понимает, что превратиться в радиоактивную пыль сегодня проще простого, и всех родственников, друзей, знакомых и близких в бомбоубежище не спрячешь. И чтобы в нее не превратиться, сапог натовского солдата не должен ступать на белорусскую землю. Учения проводите, какие хотите, но знайте, что ответ будет неприемлем для вас и вашего государства", - заявил Сергей Клишевич.

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