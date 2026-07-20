Сергей Клишевич рассказал, зачем Европа пытается играть роль Америки

13 июля в Париже состоялся саммит "коалиции желающих". Это попытка перехватить лидерство у НАТО или нечто другое, разбирались с депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергеем Клишевичем в "Актуальном интервью".

Гость интервью подтвердил, что это не иначе как судорожная попытка некоторых стран Европы переформатировать военно-политический западный блок с учетом кардинально изменившейся позиции главного члена этого блока - США. В этой ситуации ЕС пытается перехватить политическое лидерство на себя и на фоне внутриполитических проблем возвысить таким образом свое государство.

К слову, президент Франции Эммануэль Макрон делает все более и более радикальные заявления, ранее которые в Европе могли расцениваться как маргинальные. Сегодня же он заявляет о возможности, например, напрямую вступить в конфликт в Украине, угрожает России, размахивает ядерным зонтиком и обещает кого-то им прикрыть. А это обозначает лишь одно - попытку играть роль Америки. "Но его заявления не соответствуют возможностям Франции и Европы в целом, особенно касающиеся компенсации потерь, которые могут быть, если Штаты перестанут в традиционном формате сотрудничать с НАТО", - считает депутат.

Европа не может компенсировать все по военно-техническим причинам. У нее нет ресурсов самостоятельно установить современное оружие, средства спутниковой разведки и пользоваться ими без США. "Без них ничего не получится у нового формата НАТО, а потому формируется двухъярусная система военно-политического блока, где верхний ярус занимают Соединенные Штаты. Они стратегически обеспечивают коалицию разведданными, современным разведывательным оружием, вооружением. То же самое современное американское оружие, к примеру, дальнобойные ракеты, фактически невозможно производить в необходимом количестве на территории Европы, и американцы готовы поставлять, но продавая, а не давая их бесплатно. Нижний ярус - "пехота". Это как раз-таки страны Европы", - разъяснил собеседник.

ЕС, по словам Сергея Клишевича, может расширить производственные мощности, но не производить собственные снаряды. Новые, конечно, тоже могут, но это займет не меньше года, а что через год-два будет на фронте, никто не знает. И, судя по всему, как там сегодня разворачивается ситуация, Европа и блок НАТО может не дотянуть и не успеть спасти Украину. В общем, единства по формированию этой системы нет. Пока слышны только громкие заявления.

"По методу президента США Дональда Трампа действуют некоторые европейские лидеры. К чему это приведет, посмотрим. Самое основное из всего вытекающего - отсутствие ресурсов, множество заявлений. Это неотъемлемая часть информационной войны, причем рассчитанной как на внутреннего европейского потребителя, так и на недружественные по отношению к этим европейским лидерам государства", - завершил свою мысль Сергей Клишевич.