Сергей Михневич рассказал, почему позиция Президента Беларуси вызывает симпатию в Юго-Восточной Азии

Беларусь и Мьянма активно укрепляют политический диалог и торгово-экономические связи. Основой для партнерства стала принятая дорожная карта на 2026-2028 годы.

Но особую роль в отношениях двух стран, как отмечают эксперты, играет политический диалог на высшем уровне. Активная позиция Александра Лукашенко и его личная вовлеченность в продвижение белорусских интересов формируют доверие со стороны партнеров в Юго-Восточной Азии.

Сергей Михневич, ведущий научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН: "Серьезная позиция руководства страны, руководителя страны очень важна с точки зрения долгосрочного характера сотрудничества. И в этом плане позиция Александра Лукашенко, весьма серьезно вовлеченного в продвижение интересов Беларуси на международной арене, безусловно, не может не вызывать симпатию в регионе. И, естественно, руководители самих стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, других интеграционных объединений на это обращают внимание. Но это уважение, этот взаимный интерес должны подкрепляться и конкретными проектами, инициативами, которые в ходе визита также будут обсуждаться".