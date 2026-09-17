Сергей Третьяк: Мы не имеем права смотреть на свое прошлое чужими глазами

День народного единства - это не просто дата в календаре, а акт восстановления исторической справедливости. Об этом в "Актуальном интервью" заявил заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси Сергей Третьяк, подчеркнув, что границы, установленные в 1939 году после воссоединения Западной и Восточной Беларуси, являются фундаментом современной белорусской государственности. Он напомнил, как жила Западная Беларусь под Польшей, почему стало возможным национальное разъединение и какие уроки необходимо вынести сегодня.

Праздник, учрежденный решением Народного собрания Западной Беларуси в 1939 году, отмечался в СССР до 1950 года. В 2021 году, в столетнюю годовщину подписания Рижского мирного договора, он вернулся в календарь. "Те границы, в которых существует Республика Беларусь в настоящее время, - это прямой результат событий сентября-ноября 1939 года. Воссоединение разделенного Рижским миром народа в едином национальном государстве. Границы 1939 года - это фундамент современной белорусской государственности", - подчеркнул историк.

В 20-30-е годы XX века Беларусь была разделена. В советской части строилось национальное государство, белорусы превращались в современную нацию. Западная Беларусь, которую в польских документах называли "восточными крессами", оставалась самым слаборазвитым регионом Польши. "Это был край, в котором 90 % населения жило в деревне. Половина сельскохозяйственных земель принадлежала 1 % населения - помещикам. Среднегодовой доход малозажиточного крестьянского хозяйства составлял всего 300 злотых в год. Обучение ребенка в гимназии стоило те же 300 злотых. Говорили о том, что магазины ломились от товаров, но у основной массы населения денег на приобретение товаров не было", - привел данные Сергей Третьяк.

Трагедия национального разъединения стала возможной из-за того, что национальная политическая элита не была едина. "Были сторонники национальной демократии, сторонники советского строя, национал-коммунисты, советские коммунисты российской ориентации. Они не сумели договориться, когда на кону стояло национальное единство Беларуси. События 1939 года и Великая Отечественная война показали: большинство белорусов на Западе, Востоке и в центре сражались за Белорусскую ССР, за Советский Союз и за строй, который сделал Беларусь развитым, процветающим государством", - напомнил историк.

Главный урок, по его мнению, - необходимость сохранять свое видение истории. "Память о великих событиях своего прошлого должна быть у нас своя. Мы не имеем права смотреть на свое прошлое чужими глазами, глазами соседей. Потеряем свое прошлое - с прошлым потеряем свое настоящее и будущее", - резюмировал Сергей Третьяк.