Сергей Алейник призвал к всенародной консолидации

Объединить усилия государства и общества во имя сохранения стабильности и процветания Беларуси. К всенародной консолидации сегодня призвал министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник после возложения цветов на Военном кладбище в рамках республиканской акции "Беларусь помнит. Помним каждого".

По словам Алейника, в эти майские дни наши загранучреждения проведут серию мероприятий, посвященных Великой Победе. Дипломаты посетят обелиски и монументы, встретятся с ветеранами, организуют информационные акции. Однако не все на Западе готовы дать зеленый свет таким инициативам.