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Сергей Алейник призвал к всенародной консолидации
Объединить усилия государства и общества во имя сохранения стабильности и процветания Беларуси. К всенародной консолидации сегодня призвал министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник после возложения цветов на Военном кладбище в рамках республиканской акции "Беларусь помнит. Помним каждого".
По словам Алейника, в эти майские дни наши загранучреждения проведут серию мероприятий, посвященных Великой Победе. Дипломаты посетят обелиски и монументы, встретятся с ветеранами, организуют информационные акции. Однако не все на Западе готовы дать зеленый свет таким инициативам.
К западу от Буга не прекращаются попытки переписать историю, заретушировать героические страницы подвига советского и белорусского народов, объявляется война памятникам, чинятся искусственные административные препятствия для наших дипломатов, которые хотят посетить места памяти, возложить цветы и поклониться тем жертвам, которые пали в сражениях на полях Европы.
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