Сергей Алейник выразил соболезнования и слова поддержки послу Сирии

Министр иностранных дел Беларуси встретился с послом Сирии. Сергей Алейник выразил соболезнования и слова поддержки главе сирийской дипмиссии в связи с многочисленными жертвами землетрясения в Сирии. В книге памяти оставлена траурная запись.

Перед зданием сирийского посольства в Минске немногочисленный, но мощный по посылу пикет в поддержку пострадавших в результате землетрясения. Собравшиеся протестуют против западных антисирийских санкций, которые не дают возможности использовать технику для разбора завалов. По данным телеканала "Аль-Джазира", землетрясение унесло жизни более 3 тысяч сирийцев.