Сергей Фильберт: США успешно зарабатывают на украинском кризисе

Затягивание боевых действий в Украине выгодно США не только из-за желания продолжать диктовать условия всему миру, но и по вполне прагматичной причине: Америка зарабатывает на этом конфликте большие деньги, фактически превратив Украину в полигон утилизации старой военной техники и в испытательную площадку для нового вооружения. Так считает немецкий блогер, автор проекта "Голос Германии" Сергей Фильберт. По его мнению, США в данном случае руководствуются старой формулой, которую они успели обкатать еще со времен Второй мировой войны: "Ничего личного - просто бизнес".



Сергей Фильберт, блогер, автор проекта "Голос Германии":

Большая часть американской экономики держится на производителях оружия. То есть единственное, что сейчас производится именно в Америке, а не в Китае. Так же как айфоны производятся в Китае, в Америке производятся танки, винтовки и гранаты. Это все нужно куда-то сбывать, и все эти партии с лоббистами просто пропитаны оружейниками. И сами знаете, сколько оружия в частных руках в Америке. Америке всегда это было выгодно: то же самое они делали с Гитлером. Если посмотреть, полистать историю, то сам Форд и многие британские и американские банки как раз накачивали Гитлера и привели его к власти. Эта история не закончилась, она просто поменяла актеров. То есть немцы не готовы воевать, давайте возьмем украинцев.



"То, что сейчас Америка делает, с одной стороны это может быть обосновано тем, что у них самих огромные проблемы: гегемония начинает разваливаться, плюс геополитические вопросы, последствия коронавируса. Да и в любом случае это хороший заработок, и они надеются остаться на своем континенте с разваленной Европой, с разваленной Украиной и в лучшем случае Россией и Китаем, и будут потом как и после Второй мировой войны на этом делать деньги", - подвел итог блогер.