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Сергей Глазьев: Два-три года - и картина торговых потоков полностью изменится

Экс-советник президента России, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев отметил, что сегодня Азия - это уже больше половины рынка ЕАЭС. Несмотря на все трудности с Китаем, товарооборот растет по 30 процентов в год, с Индией выстраиваются отношения свободной торговли. "Два-три года - и полностью изменится картина торговых потоков. Мы станем более устойчивыми и динамичными, если сумеем создать такие же механизмы роста, которые действуют в том же Китае и Индии, и будем успешно развиваться", - подытожил Сергей Глазьев.


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