Сергей Глазьев утверждает, что перейти на расчеты в национальных валютах странам ЕАЭС будет легко

О развитии интеграции на пространстве Евразии говорили не только президенты, а еще представители бизнеса, промышленники, министры стран - участниц Евразийской экономической комиссии.

Что нужно для того, чтобы выстроить стабильность в ЕАЭС с точки зрения национальных валют и как это будет выглядеть? Этот вопрос журналист АТН задал министру по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергею Глазьеву.

Экс-советник президента России рассказал, что перейти на расчеты в национальных валютах легко, это же не ограничиваться пересчетом через кросс-курс долларов. Нужно прямое курсообразование, биржи ЕАЭС должны сами определять соотношения курса. Банки должны создавать условия, при которых эти курсы будут взаимостабильны, тогда у нас появятся условия для ценообразования в национальных валютах.