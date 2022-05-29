3.72 BYN
2.91 BYN
3.44 BYN
Сергей Глазьев утверждает, что перейти на расчеты в национальных валютах странам ЕАЭС будет легко
О развитии интеграции на пространстве Евразии говорили не только президенты, а еще представители бизнеса, промышленники, министры стран - участниц Евразийской экономической комиссии.
Что нужно для того, чтобы выстроить стабильность в ЕАЭС с точки зрения национальных валют и как это будет выглядеть? Этот вопрос журналист АТН задал министру по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергею Глазьеву.
Экс-советник президента России рассказал, что перейти на расчеты в национальных валютах легко, это же не ограничиваться пересчетом через кросс-курс долларов. Нужно прямое курсообразование, биржи ЕАЭС должны сами определять соотношения курса. Банки должны создавать условия, при которых эти курсы будут взаимостабильны, тогда у нас появятся условия для ценообразования в национальных валютах.
"Если помните, два года назад цены на углеводороды рухнули до нуля. Зачем нам такое ценообразование на наши ресурсы? - привел пример Сергей Глазьев. - Мы производим нефть, газ, зерно, сахар, минеральные удобрения, а цены формируются где-то на Западе. И это западное колебание цен индуктирует колебание цен у нас на все биржевые товары".