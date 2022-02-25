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Сергей Гусаченко в программе "Скажинемолчи": Политика не должна превращаться в шоу
Политика не должна превращаться в шоу. Таким мнением в программе
поделился первый заместитель Председателя Белтелерадиокомпании. С Сергеем Гусаченко ведущие обсудили особенности информационно-аналитического освещения общественно-политических событий. Журналист также отметил отсутствие свободы слова в Украине и акцентировал внимание на фактах внешнего управления этой страной.
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Как попасть на белорусское телевидение, есть ли у Белтелерадиокомпании кадровый голод и в чем заключается специфика современной журналистики? Смотрите полный выпуск программы на официальном
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