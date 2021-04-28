Сергей Канашиц - гость программы "Скажинемолчи"

То общее, что есть у всех, мне кажется, это гордыня некоторая и безусловный эгоизм. Он у спортсменов должен присутствовать, ведь иначе ты не добьешься результатов ни в командном, ни в индивидуальном виде. Но всему есть мера. И когда этот эгоизм выносится на пьедестал, на первое место, то, это, конечно, очень плохо и приводит к таким вот результатам. И ведь здесь не только Герасименя такая, Николай Иванович Козеко - это те люди, которые имели здесь все.



Сергей Канашиц, редактор отдела спорта газеты "СБ. Беларусь сегодня"