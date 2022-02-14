Сергей Карнаухов о политическом кризисе в Европе

"Мир перекраивается по новым лекалам". Такое мнение высказал политолог Сергей Карнаухов. По его словам, внутри Европы назрел серьезный политический и экономический кризис, выход из которого не могут найти западные лидеры. Единственная идея, которая пришла им пока в голову, - создание военного конфликта. Над этим и пытаются сейчас работать США и Британия.



Сергей Карнаухов, политолог, доцент кафедры Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России:

Мы оказались в ситуации, когда европейский дом начал разваливаться, являясь первой экономикой мира. Это, безусловно, так. Однако Европа находится по темпам роста, по занятости людей в очень сложном положении. Еще и Брексит. Британия оторвалась от Европы и сейчас началась самая настоящая дипломатическая, экономическая война между Брюсселем и Лондоном. И мы ее с сожалением наблюдаем. В Европе, в Британии кризис, в США тоже дела очень плохи. Поиск выхода из этой ситуации, к сожалению, наработан десятилетиями. Это, как правило, начало той или иной военной кампании. И здесь мы, к сожалению, должны понимать, что за тем, что происходит вокруг Беларуси и России, стоят не военные интересы и даже не политические. Это поиск экономического выхода из той ситуации, которая сложилась вокруг наших государств. Что в этой связи нужно понимать нам, что Великобритания не какая-то аморфная, а вот та самая Англия, которая находится в сложном экономическом положении, где дикие проблемы с поставками продовольствия. У них на прилавках нет минеральной воды, масла, сыра, у них нет места для работы рабочим специальностям. Вы если посмотрите на обычную жизнь британца, вы поймете, как там тяжело. Там очень плохо. И, конечно, люди сейчас будут делать все, чтобы за счет военных провокаций компенсировать выпадающие доходы,к которым они привыкли.