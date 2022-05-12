Сергей Касперович рассказал о расширении сферы применения целевой подготовки

Одним из наиболее важных нововведений Кодекса об образовании станет расширение сферы применения целевой подготовки. Все организации, имеющие перспективную потребность в кадрах, смогут выступать заказчиками нужных специалистов. Подробнее об этом рассказал начальникглавного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси СергейКасперович в интервью Юлии Рубцовой.

Наниматели заинтересованы в подготовке специалистов, поэтому растет целевая подготовка, отметил представитель Министерства образования.

Уже с 2022 года в рамках реализации норм Кодекса об образовании снято ограничение на территориальное расположение организации заказчика. Мы понимаем, что роль заказчика состоит в том, чтобы они формировали должную положительную мотивацию к закреплению еще у абитуриента, затем у студента и впоследствии у молодого специалиста. И чтобы молодые специалисты у заказчика продолжали работать не только 5 лет, но и дальше, уже получив очень хороший багаж знаний и практических навыков.
Сергей Касперович

Также расширяется сфера применения целевой подготовки специалистов для организаций, расположенных не только в малых населенных пунктах и на загрязненных территориях, но и в иных населенных пунктах.