Сергей Касперович рассказал о возможности получения первого рабочего места для всех выпускников
Статус молодого специалиста в Беларуси будут предоставлять не только бюджетникам, но и тем, кто учился на платной основе и добровольно согласился на распределение. Об этом рассказал в интервью Юлии Рубцовой начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси СергейКасперович.
Согласно обновленному Кодексу об образовании, у платников наравне с теми, кто обучается на бюджете, есть возможность получить первое рабочее место и иметь те преференции и ту поддержку со стороны государства, которые предусмотрены для молодых специалистов, отметил представитель Министерства образования. Причем здесь нет вопросов, связанных с последующими возможными случаями неотработки в срок, возмещение не предусмотрено.