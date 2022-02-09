Сергей Катьер: Я не понимаю, как про Александра Лукашенко до сих пор не сняли кино

Я считаю, что про нашего Президента давно нужно было снимать вот такое же кино. Я до сих пор не понимаю, как про него не сняли еще. Это говорит о его скромности. Он очень охотно дает интервью всяким зарубежным каналам, но не дает, не подпускает снять о себе вот такое хорошее документальное кино, которое раскрыло бы его не только как политика, а как человека. Я думаю, Оливер Стоун прибежит сюда, если Александр Григорьевич скажет, или Администрация скажет, что он готов сняться.

Его наблюдения по-режиссерски точны и по-человечески понятны. Гостем программы "Скажинемолчи" стал режиссер, сценарист, продюсер и телеведущий Белтелерадиокомпании Сергей Катьер. За почти 40 лет в профессии он создал десятки документальных фильмов, становился победителем международных фестивалей и сегодня он продолжает приоткрывать телезрителям мир кино на телеканале "Беларусь 3". Зачем нам свое кино и как показывать его не только на территории страны? И чем нам грозит копродукция и почему глава государства - желанный герой для полного метра любого режиссера с мировым именем?По-режиссерски точные и по-человечески понятные наблюдения режиссера Сергея Катьера за обстановкой в киноиндустрии и в стране смотрите в полной версии программы "Скажинемолчи" на официальном YouTube-канале . Следите за проектом в Telegram