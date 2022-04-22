Сергей Хоменко: Главное - помочь людям

Защита интересов государства. Права и свободы граждан, работа над обновленной Конституцией, необратимость наказания, новый термин "гражданское общество", геноцид белорусского народа сквозь призму верховенства права. Эти и многие другие темы затрагивались во время беседы Президента Беларуси Александра Лукашенко с министром юстиции Сергеем Хоменко.

В эксклюзивном интервью телеканалу "Беларусь 1" министр рассказал о том, что осталось за кадром "Разговора у Президента", и ответил на самые злободневные вопросы.

Впечатления от разговора с Президентом

Для каждого государственного деятеля разговор с главой государства, по мнению Сергея Хоменко, это как экзамен, на котором проверяется правильность выбранного пути, стратегии и тактики действий.

"Министерство юстиции - весьма специфичный орган госуправления, который охватывает деятельность в самых различных сферах, - отметил глава ведомства. - Поэтому то знание вопроса, с которым глава государства ставил задачи на перспективу, то знание о положении дел, конечно же, впечатляет".

Как человек, прошедший достаточно серьезную военную службу, хочу сказать, что одной из основ деятельности военного человека является уверенность в правоте своего дела и уверенность в том оружии, которым он обладает. И подпитка этой уверенностью именно от главы государства - один из основных итогов той деятельности, которая была проведена за последнее время.

Главное - помочь людям

Основной посыл, который исходил от главы государства, - оказывать помощь людям. Оказывать помощь везде, во всех направлениях.

"Без разницы - это нормотворчество, адвокатура, нотариат или действия органов побудительного исполнения, - подчеркнул министр. - Ведь если разобраться, говоря о нормотворчестве, это процесс совершенствования правовой системы нашего государства. Вместе с тем закон - это те правила, по которым люди должны жить лучше. Именно об этом говорил глава государства".

Как сказал Сергей Хоменко, не важно написать, важно спрогнозировать, какие последствия в нашей стране будут для нашего общества.

"Отмечено, что одним из основных законов на сегодняшний день будут закон о гражданском обществе, закон о Всебелорусском народном собрании, о местном управлении и самоуправлении. С одной стороны, закон должен быть разработан так, чтобы обеспечить тесное взаимодействие между государством и гражданским обществом. С другой стороны, каждый в нашем гражданском обществе должен понимать, что от рядового гражданина зависит в том числе стабильность и мирное небо в нашей стране", - подчеркнул министр.

С одной стороны, закон должен быть разработан так, чтобы обеспечить тесное взаимодействие государства и гражданского общества. С другой стороны, каждый в нашем гражданском обществе должен понимать, что от рядового гражданина зависит в том числе стабильность и мирное небо в нашей стране.

О конституционной реформе

Белорусы сделали свой выбор и проголосовали за поправки в Конституцию. В связи с этим предстоит очень большая работа в плане нормотворчества. И Минюст будет в авангарде этой работы.





Понимая перспективы вот этой большой работы, Минюст планомерно работал над повышением уровня профессионализма людей, которые будут заниматься разработкой новых законодательных актов. "Во-первых, здесь было необходимо проведение достаточно серьезной работы по инспекции законодательных актов и соответствию их Основному закону, - констатировал Сергей Хоменко. - Потому что в данной ситуации изменяется иерархия законодательных актов. Первоочередным остается Основной закон, следующая ступень - решения, которые будут приниматься Всебелорусским народным собранием. Далее - минимизация действия декретов с преимущественным правом законов. Мы все должны жить по закону".

Составлен проект плана по корректировке законодательных актов главы государства. Учтены органы, которые будут заниматься этими вопросами (и республиканского, и местных уровней), сроки и этапы. На всю эту работу отведено два года.

Отвечая на вопрос, реально ли уложиться в эти сроки, министр сказал, что все усилия будут направлены на то, чтобы сделать это еще быстрее. Потому что современная обстановка показывает, что мир развивается очень быстро. И на те процессы, которые сегодня происходят, должна быть немедленная реакция и в социальной сфере, и, конечно же, в первую очередь, в экономической.

"Принято решение, что Министерство юстиции выступит координатором этой деятельности. Поэтому эта работа идет уже сейчас. И она, на мой взгляд, должна быть выполнена быстрее, чем за два года. Во всяком случае, такую задачу мы себе ставим, - акцентировал внимание министр.

Результатом нормотворческой работы в любом случае является реализация тех посылов, которые есть в законе, именуемом жизнь, а в совокупности это стабильное развитие нашего общества. Без разницы, в каком направлении. И, конечно же, сохранение суверенитета и максимальное обеспечение национальной безопасности. Сергей Хоменко

О проблемах исполнительного производства

В беседе с главой государства речь шла о том, что решение суда должно выполняться неукоснительно. И поэтому управлениям принудительного исполнения, которые находятся в областных и районных центрах, поставлена задача до конца года полностью разобраться со всеми вопросами, которые стоят перед исполнителями в рамках исполнения судебных решений.

Как считает министр, эта задача может быть решена только при тесном взаимодействии органов прокуратуры, судебных органов, Комитета госконтроля, органов внутренних дел, Управления принудительного исполнения.

"Задача главой государства поставлена. Она будет выполнена", - заверил Сергей Хоменко.

Что такое гражданское обществои какими правами и обязанностями наделят его представителей?

Президент поручил закрепить на законодательном уровне понятие "гражданское общество" и довести, рассказать людям, что это такое.

По словам министра юстиции, такая работа сегодня уже проводится. Причем делается весьма кропотливо, с изучением всех подходов. В выработке формулировок, что такое гражданское общество, какие субъекты гражданского общества, какие формы взаимодействия гражданского общества и особые формы взаимодействия, задействованы различные ведомства - от Администрации Президента до местных органов исполнительной власти и местных Советов депутатов.

"И здесь квинтэссенция всего - то, что мы, наверное, находим основной тезис, который должен присутствовать там: представители гражданского общества- это те люди, чья деятельность направлена на поддержание конституционного строя и развитие нашего государства, - пояснил Сергей Хоменко. - Во всех других случаяхты имеешь право на собственное мнение, ты имеешь право высказывать и позиционировать какие-то направления и мысли, но конституционный строй, стабильность и соблюдение закона должны быть беспрекословными".

Как отметил министр, рассмотрены формы взаимодействия, хотя они существуют и сейчас, но получат свое закрепление.

Разве у нас представители гражданского общества, общественных организаций не участвуют в обсуждении законов? Участвуют. Разве они не участвуют в жизни местных исполнительных органов власти? Участвуют. Даже строительство отдельных зданий и сооружений согласовывается напрямую с теми людьми, которые там живут. И мы знаем массу примеров, когда строительство зданий и сооружений откладывалось благодаря общественной инициативе. Общественный контроль и сейчас присутствует. Но он будет закреплен в законе о гражданском обществе и получит еще большее развитие. Сергей Хоменко

Все зависит от инициативы самих людей, которая, по словам министра юстиции, является движущей силой прогресса. И примером тому являются те действия, которые предпринимаются в Беларуси по уходу за историческими памятниками, по наведению порядка на территориях, в местах проживания.

"И, кстати, одна из причин зависти гостей нашей республики и туристов, прибывающих к нам, - порядок, который у нас. И мы этим гордимся, потому что мы так живем", - констатировал Сергей Хоменко.

Социальный подход



"Каждый на своем посту должен заботиться об окружающих", -заявил министр юстиции Сергей Хоменко.По его словам, когда что-то случается, социальный подход должен присутствовать всегда. И не имеет значения - врач, милиционер или адвокат.Есть три принципа адвокатуры:доступность, независимость и законность.

Видеоверсию проекта "Разговор у Президента" смотрите здесь

Еще раз хочу напомнить адвокатскому сообществу: принципы должны быть соблюдены. Причем принцип независимости необходимо соблюдать не в простой жизни, а именно тогда, когда выполняете свои обязанности. И главное - помнить, что вы гражданин Республики Беларусьи должны действовать во благо государства. Сергей Хоменко, министр юстиции





Контроль за деятельностью общественных объединений, политических партий и фондов

В разговоре с главой государстванесколько раз прозвучало слово инициатива. Речь шла об общественных организациях, основной смысл которых - создание, сосредоточение усилий на какой-то сфере деятельности: спортивной, молодежной,области искусства и творчества. Такого рода общественные организации будут поддерживаться государством, потому что такие инициативы на благо людей.





Глава ведомства обратился к тем, ктосоздаеторганизациипод благовидным предолгомс цельюразрушить стабильность: "Вы посмотрите на мир, и что там происходит".Сегодня, по словам министра,мы поняли две основные истины,которые должны беречь,это здоровье и мирное небо.

Самый верный путь, чтобы разрушить общество,это разрушить его изнутри. Поэтому Министерство юстиции всегда на страже. Юстиция - это справедливость. Стоя на страже справедливости, Минюст будет делать все в рамках законодательства Беларуси, чтобы не допустить подобных проявлений в нашем обществе. Сергей Хоменко, министр юстиции

Важнейшим аспектом в деятельности Минюста остается контроль за деятельностью общественных объединений, политических партий и фондов. По состоянию на 1 апреля 2022 года в Беларуси зарегистрировано 5 политических партий, 25 профессиональных союзов, 20 республиканских профсоюзов, 1 территориальный профсоюз и 4 профсоюза в организациях, более 2900 общественных объединений.



Проводится постоянный мониторинг этих организаций.

Факт За прошедшие полгода ликвидировано по исковым заявлениям регистрирующих органов 116 общественных объединений, при этомболее полусотни из них были деструктивной направленности.

С учетом итогов Республиканского референдума по вопросам изменений и дополнений в Конституцию Минюстом доработан проект об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений. Сейчас этот документпроходит согласование.

Отвечая на вопрос журналиста проекта "Разговор у Президента" об адвокатах, которые из-за деструктивной позиции в августе 2020 года были лишены лицензии, министр юстиции Сергей Хоменко сказал, что у каждого человека естьшанс для того, чтобы исправить ситуацию.

"Социальность нашего государства состоит именно в том, что оценивается не человек, оценивается поступок, - сказал Сергей Хоменко. - Если человек совершил поступок, значит, в соответствии с законодательством, он будет привлечен к ответственности".

По словам министра, порядка 50 адвокатов лишены лицензий не за участие, а за нарушение административного или уголовного законодательства. И здесь квалификационная комиссия действуетв соответствии с законом.

Адвокат - это участник судебного процесса, один из основных участников. И в вопрос, имеет ли право адвокат на личную непримерность, наверное, правильный ответ - нет. Сталкиваясь с отдельными ситуациями, когда адвокат участвовал в несанкционированном митинге, оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел. Какое решение должен принять министр? Объявить замечание? Выговор сделать? Я считаю, что такой человек не может быть членом адвокатского сообщества. Сергей Хоменко, министр юстиции

Адвокат - это доступность, законность и независимость, еще раз повторил принципы министр: "Я не могу влиять на соблюдение адвокатом законодательства непосредственно. Но знаю позицию Белорусской республиканской коллеги адвокатов, знаю отношение территориальных коллегий, которые точно так же говорят о личной примерности. Поэтому надо начинать с себя и быть примером в этом для других членов общества".





На вопрос, вернут ли адвоката обратно, если он покается, Сергей Хоменко ответил:"Решение принимает Белорусская республиканская коллегия адвокатов. А для этого необходимо проявить себя истинным гражданином общества, понять, какие проблемы, и устранить те, которые были. А дальше все в соответствии с законом по адвокатуре. Есть путь, по которому можно вернуться обратно".

Архивная работа по фактамгеноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период

Генеральная прокуратура в прошлом году возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Для оказания практической и консультативной помощи работникам прокуратуры Минюстом была создана постоянно действующая группа, в которую, в том числе, вошли работникиархивных учреждений, обладающие компетентными знаниями о необходимых документальных материалах. В рамках расследования уголовного дела о геноциде одной из первоочередных задач является выявление и учет фактов преступлений немецких воинских формирований, частей полиции, войск СС и ихпособников против гражданского населения республики. Эта работа организована на базе тесного взаимодействия представителей органов прокуратуры с работниками госархивов, которые оказывают квалифицированныеконсультации и обеспечивают необходимое содействие в выявлении и изготовлении копий документов.

"В Год исторической памяти поставлена задача поднять максимально пласт положительных моментов в нашей истории», - рассказал министр юстиции Сергей Хоменко.

В Минюсте создан целый департамент, который включает в себя 10 республиканских архивов и более 20 различного рода зональных и областных архивов.

"В Национальном историческом архиве хранятся документы с середины 14-го века. И когда на них смотришь, понимаешь глубину нашей истории, - делится впечатлениями Сергей Хоменко. - В сердце у каждого настоящего гражданина Республики Беларусь память о тех событиях не угасает. И эта память не может угаснуть никогда. Тот истинный подвиг, который был совершен советским белорусским народом, иногда непостижим".

Сегодня сотрудники архива министерства работают по двум направлениям. Они собирают примеры жестокости и садизма, которые были проявлены немецко-фашистскими захватчиками, а также ихпоборниками. "Таких примеров оказывается очень и очень много", - рассказывает министр. На сайте ведомства есть письменные примеры, фотографии, кино- и фотодокументы. "Все это должны видеть люди. Они должны помнить", - считает Сергей Хоменко.

Второе направление - это поиск героев. "Мы не помним всех героев, - говорит глава ведомства. - Их имена должны быть все подняты. Почему? Память о них - это воспитание нового поколения. Память о партизанах, подпольщиках, простых солдатах Красной и Советской армий - это фундамент того будущего обеспечения национальной безопасности, обеспечения суверенитета нашего государства".