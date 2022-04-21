Министр юстиции напомнил адвокатскому сообществу о важности соблюдения принципов

Еще раз хочу напомнить адвокатскому сообществу: принципы должны быть соблюдены. Причем принцип независимости необходимо соблюдать не в простой жизни, а именно тогда, когда выполняете свои обязанности. И главное помнить, что вы - гражданин Республики Беларусь, и должны действовать во благо государства.

Сергей Хоменко, министр юстиции