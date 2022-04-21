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Министр юстиции напомнил адвокатскому сообществу о важности соблюдения принципов

Министр юстиции напомнил адвокатскому сообществу о важности соблюдения принципов

Каждый на своем посту должен заботиться об окружающих, об этом в "Разговоре у Президента" заявил министр юстиции Сергей Хоменко.

По его словам, когда что-то случается, социальный подход должен присутствовать всегда. И не имеет значения врач, милиционер или адвокат.Есть три принципа адвокатуры:доступность, независимость и законность.

Видеоверсию проекта "Разговор у Президента" смотрите здесь

Еще раз хочу напомнить адвокатскому сообществу: принципы должны быть соблюдены. Причем принцип независимости необходимо соблюдать не в простой жизни, а именно тогда, когда выполняете свои обязанности. И главное помнить, что вы - гражданин Республики Беларусь, и должны действовать во благо государства.
Сергей Хоменко, министр юстиции

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