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Хоменко об адвокатах, которых лишили лицензии в 2020 году: У каждого человека есть шанс, чтобы исправить ситуацию
Отвечая на вопрос журналиста проекта "Разговор у Президента" об адвокатах, которые из-за деструктивной позиции в августе 2020 года были лишены лицензии, министр юстиции Сергей Хоменко сказал, что у каждого человека естьшанс для того, чтобы исправить ситуацию.
"Социальность нашего государства состоит именно в том, что оценивается не человек, оценивается поступок, - сказал Сергей Хоменко. - Если человек совершил поступок, значит, в соответствии с законодательством, он будет привлечен к ответственности".
По словам министра, порядка 50 адвокатов лишены лицензий не за участие, а за нарушение административного или уголовного законодательства. И здесь квалификационная комиссия действуетв соответствии с законом.
Видеоверсию проекта "Разговор у Президента" смотрите здесь
Адвокат - это участник судебного процесса, один из основных участников. И в вопрос, имеет ли право адвокат на личную непримерность, наверное, правильный ответ - нет. Сталкиваясь с отдельными ситуациями, когда адвокат участвовал в несанкционированном митинге, оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел. Какое решение должен принять министр? Объявить замечание? Выговор сделать? Я считаю, что такой человек не может быть членом адвокатского сообщества.
Адвокат - это доступность, законность и независимость, еще раз повторил принципы министр: "Я не могу влиять на соблюдение адвокатом законодательства непосредственно. Но знаю позицию Белорусской республиканской коллеги адвокатов, знаю отношение территориальных коллегий, которые точно так же говорят о личной примерности. Поэтому надо начинать с себя и быть примером в этом для других членов общества".
На вопрос, вернут ли адвоката обратно, если он покается, Сергей Хоменко ответил:"Решение принимает Белорусская республиканская коллегия адвокатов. А для этого необходимо проявить себя истинным гражданином общества, понять, какие проблемы, и устранить те, которые были. А дальше все в соответствии с законом по адвокатуре. Есть путь, по которому можно вернуться обратно".
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