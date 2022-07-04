Сергей Клишевич: Государство - это и есть люди, это мы

Выразить любовь и преданность стране, в которой ты живешь, конкретным действием. Помня историю и традиции предков, действовать сегодня на благо будущего. Это основные критерии, которые белорусы вкладывают в понятие патриотизма. Такие данные озвучили сотрудники института социологии НАН Беларуси по итогам исследования на тему "Патриотические ценности населения Беларуси". Возраст респондентов - от 18 и старше, но нравственные ценности у всех поколений белорусов оказались похожими.



Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания:

Государство - это и есть люди, это мы. И понятно, что здесь нам очень важно выстроить диалог поколений, историческую преемственность и не просто выстроить, чтобы она была в качестве какой-то духовной связи, а чтобы историческая память стала историческим опытом для нас. Потому что мы, безусловно, должны учиться на своей истории, и так делает каждый народ, кто хочет выжить в этом жестоком мире, и особенно такому небольшому государству, как наше, но с очень богатой историей и очень сильными людьми.

Респондентами стали тысяча один человек из всех регионов страны - как городские, так и сельские жители. Социсследование проводили по телефону.