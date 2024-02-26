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Клишевич объяснил, чем вызвана такая активность молодежи на выборах-2024
Почему молодежь была активной на выборах-2024, в программе "Главный эфир" рассказал член Коммунистической партии Беларуси Сергей Клишевич.
Молодежь прагматична в своих подходах, в том числе и в политическом выборе, считает политик. У молодежи, по его мнению, сегодня достаточно информации о том, что происходит вокруг, что происходит с их сверстниками, такими же молодыми ребятами, на юге.
Сергей Клишевич отметил, что 500 тыс. украинских матерей получили домой вместо своих детей гробы. Нам это надо? Молодежи это надо? "Когда мы наблюдали за войнами в Ираке, в Ливии, в других государствах, безусловно, сопереживали этим гражданам, но это далекие страны, мы издалека за этим смотрели, - отметил политик. - Сегодня здесь горе у наших соседей, рядышком с нами. Мы с этими людьми думаем фактически одинаково, разговариваем на одном языке, дружим, там много наших родственников. И молодые ребята, наблюдая за всем этим беспределом,хаосом, бардаком и кровью, которая сегодня льется на этих территориях, конечно, осознают, что это может быть и у нас".
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Поэтому многие проснулись и сегодня вникают в политические процессы, уверен он. "Отложили свои развлечения, цели и задачи, спорт и все остальное, что, конечно, очень важно и нужно, и уделили некоторое время своей личной жизни тому, чтобы разобраться в политике, в том, кто выдвигается, что за кандидаты. Сделать так, чтобыне совершить ошибок, которые, к сожалению, совершило украинское общество, за чтосегодня расплачивается человеческими жизнями", - сказал Сергей Клишевич.
Все это объясняет, почему сегодня молодежь активизировалась. "Это только начало, нам нужно с молодежью работать больше, потому что за ней будущее. Они будут управлять государством, они должны понимать, что происходит за пределами нашего государства, внутри", - заключил он.
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