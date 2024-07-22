Сергей Клишевич рассказал о нововведениях в Кодексе об образовании - какие изменения коснутся целевиков

На общественное обсуждение вынесен законопроект, связанный с нововведениями в Кодекс об образовании. Фокус внимания направлен как на систему в целом, так и на отдельные ее уровни. Изменения коснутся логистики, развития внешкольной деятельности, а также трудоустройства молодежи. Рассмотрят корректировки во время открытия сессии Палаты представителей в сентябре. О ключевых моментах нового документа рассказал член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.

Наша главная задача, конечно, сделать образование более комфортным и более безопасным. Новыми корректировками предполагается облегчить вопросы финансирования, транспортного обеспечения, доставки наших деток с учреждений образования домой и обратно. Это, кстати, норма, которая продиктована в том числе обращениями граждан. Сергей Клишевич, член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Также Сергей Клишевич отметил, что необходимо разрешить финансировать транспортное обеспечение учащихся в рамках работы шестого школьного дня. Например, школьники могут поехать на экскурсию или в город на культурно-массовое мероприятие. "Еще одна норма, которая, я думаю, будет полезна сегодня нашим обучающимся в учреждениях образования сельской местности и поселков городского типа - это возможность получить права на управление механическими транспортными средствами в учреждениях образования при наличии там такой возможности", - сказал депутат.

В документе достаточно много дополнений и изменений, которые именно корректируют разные уровни образования. Отдельное внимание уделяется именно целевикам.

Встречаются случаи, когда организация сделала заказ на подготовку того или иного специалиста. В процессе этой подготовки, 4-5 лет, эта организация либо ликвидирована, либо она отказывается от этого заказа. Тогда организация обязана будет возместить расходы государства на подготовку специалиста. Сергей Клишевич, член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси