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Сергей Клишевич рассказал о нововведениях в Кодексе об образовании - какие изменения коснутся целевиков
На общественное обсуждение вынесен законопроект, связанный с нововведениями в Кодекс об образовании. Фокус внимания направлен как на систему в целом, так и на отдельные ее уровни. Изменения коснутся логистики, развития внешкольной деятельности, а также трудоустройства молодежи. Рассмотрят корректировки во время открытия сессии Палаты представителей в сентябре. О ключевых моментах нового документа рассказал член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.
Наша главная задача, конечно, сделать образование более комфортным и более безопасным. Новыми корректировками предполагается облегчить вопросы финансирования, транспортного обеспечения, доставки наших деток с учреждений образования домой и обратно. Это, кстати, норма, которая продиктована в том числе обращениями граждан.
Также Сергей Клишевич отметил, что необходимо разрешить финансировать транспортное обеспечение учащихся в рамках работы шестого школьного дня. Например, школьники могут поехать на экскурсию или в город на культурно-массовое мероприятие. "Еще одна норма, которая, я думаю, будет полезна сегодня нашим обучающимся в учреждениях образования сельской местности и поселков городского типа - это возможность получить права на управление механическими транспортными средствами в учреждениях образования при наличии там такой возможности", - сказал депутат.
В документе достаточно много дополнений и изменений, которые именно корректируют разные уровни образования. Отдельное внимание уделяется именно целевикам.
Встречаются случаи, когда организация сделала заказ на подготовку того или иного специалиста. В процессе этой подготовки, 4-5 лет, эта организация либо ликвидирована, либо она отказывается от этого заказа. Тогда организация обязана будет возместить расходы государства на подготовку специалиста.
Также депутат рассказал, что если такая организация ликвидирована, либо по каким-то причинам не может принять на работу специалиста, которого они заказали, то тогда государство распределяет его на пять лет по специальности, которую получил человек.
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