Сергей Ковальчик - герой новой серии проекта "Смысл жизни"

Смысл жизни в творчестве как созидании чего-то прекрасного. Когда ты созидаешь прекрасное, то это делает прекраснее других вокруг тебя. Жизнь смыслом наполняется. Ведь смысл от чего-то идет. Когда тебе есть что сказать, что сделать. Когда у тебя есть цель. Но цель не индивидуалистичная, для себя. А цель для всех.

Сергей Ковальчик, заслуженный деятель искусств Беларуси, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени М. Горького