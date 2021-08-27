ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Сергей Ковальчик - герой новой серии проекта "Смысл жизни"

Для него вся жизнь театр. Сергей Ковальчик стал героем нового выпуска проекта Белтелерадиокомпании "Смысл жизни". Актер, режиссер, театральный педагог, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, а также художественный руководитель Театра имени Горького впервые вышел на сцену в 11 лет, а в начале карьеры служил актером в ТЮЗе. Главным учителем для него стал отец - заслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссер Михаил Ковальчик. Уже завтра в эфире "Беларусь 1" Сергей Михайлович расскажет, что скрыто от зрителей за кулисами, поделится трудностями на творческом пути, мыслями на тему, в чем же заключается смысл жизни.

Смысл жизни в творчестве как созидании чего-то прекрасного. Когда ты созидаешь прекрасное, то это делает прекраснее других вокруг тебя. Жизнь смыслом наполняется. Ведь смысл от чего-то идет. Когда тебе есть что сказать, что сделать. Когда у тебя есть цель. Но цель не индивидуалистичная, для себя. А цель для всех.
Сергей Ковальчик, заслуженный деятель искусств Беларуси, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени М. Горького

Новая серия проекта "Смысл жизни" - в субботу в 8:30 на "Беларусь 1"

Чем Сергей Ковальчик вдохновляется прежде, чем приступить к новому спектаклю? Пересматривает ли режиссер свои спектакли? Ходит ли худрук Горьковского театра на спектакли своих коллег? Есть ли у него любимчики в труппе? Об этом и не только в новом выпуске программы "Смысл жизни". Эфир завтра в 8:30 на "Беларусь 1".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все