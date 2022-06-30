Сергей Ковальчик: Отмена русской культуры ведет к духовному обнищанию

Благодаря финансовой поддержке государства Национальный академический драматический театр имени Горького провел предъюбилейный сезон в полном техническом переосмыслении. Как модернизация преобразила репертуарные спектакли Русского театра, что люди искусства думают об эпидемии отмены культуры, как сегодня Горьковский манифестирует свое нет исторической амнезии? О непоколебимости репертуарного фундамента несмотря на политические междометия оппонентов накануне Дня Независимости мы поговорили с одним из ведущих театральных режиссеров страны, художественным руководителем Национального академического драмтеатра имени Горького Сергеем Ковальчиком.

Как можно из истории всемирной литературы выбросить Пушкина, из истории музыки выбросить Чайковского, Глинку? Когда эта проблема в последнее время в мире нарисовалась - это кошмар какой-то для меня. Мы можем ответными санкциями запретить Мольера или Шекспира, но к чему это приведет в результате? Это приведет к духовному обнищанию человечества. Об этом почему-то не думают люди, не думают политики, которые этим занимаются. Это дьявольщина какая-то.