Сергей Ковальчук: Наследие II Европейских игр еще много лет будет работать на благо Беларуси

Наследие II Европейских игр еще много лет будет работать на благо Беларуси, уверен министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Обновленный автобусный парк и студенческая деревня добавят комфорта прежде всего жителям столицы, а вот спортивное оборудование направят в регионы. Эксклюзивное интервью о II Европейских играх с министром Сергеем Ковальчуком смотрите в "Главном эфире" в это воскресенье, 14 июля.