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С. Лебедев о ходе выборов: Фактов нарушения избирательных правил, препятствия голосованию не зафиксировано

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