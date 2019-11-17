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Сергей Лебедев: Предварительные итоги своей работы миссия СНГ подведет вечером

За ходом избирательного процесса следят и международные наблюдатели.

Для исполнительного секретаря СНГ участок в Минском лингвистическом университете стал шестым за день. Сергей Лебедев заявил, что предварительные итоги своей работы миссия СНГ подведет вечером. Сегодня же пройдет встреча с международными наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ (видео).

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