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Сергей Лебедев: Предварительные итоги своей работы миссия СНГ подведет вечером
За ходом избирательного процесса следят и международные наблюдатели.
Для исполнительного секретаря СНГ участок в Минском лингвистическом университете стал шестым за день. Сергей Лебедев заявил, что предварительные итоги своей работы миссия СНГ подведет вечером. Сегодня же пройдет встреча с международными наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ (видео).
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