Сергей Лебедев: Предварительные итоги своей работы миссия СНГ подведет вечером

За ходом избирательного процесса следят и международные наблюдатели.



Для исполнительного секретаря СНГ участок в Минском лингвистическом университете стал шестым за день. Сергей Лебедев заявил, что предварительные итоги своей работы миссия СНГ подведет вечером. Сегодня же пройдет встреча с международными наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ (видео).



