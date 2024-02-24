Сергей Лебедев: За месяц подготовки и проведения досрочного голосования в Беларуси нарушений выявлено не было
Более 250 наблюдателей от миссий СНГ и Шанхайской организации сотрудничества следят за ходом досрочного голосования.
Завтра, 25 февраля, для них, как и для всех нас, настанет решающий день. Сегодня же время для подведения промежуточных итогов. За месяц подготовки и проведения досрочного голосования нарушений выявлено не было, заключил Сергей Лебедев на встрече в Исполнительном комитете СНГ со своим коллегой, главой миссии наблюдателей от ШОС Нурланом Ермекбаевым. Тот в свою очередь подчеркнул важность работы международных наблюдателей и указал на главное - беспристрастность и профессионализм.
Миссия Шанхайской организации сотрудничества работает в соответствии с принципами и положениями, которые установлены ее государственным членами. Принципами работы этой миссии являются политическая нейтральность, объективность, невмешательство во внутренние дела государства, где проходят выборы, и исключение какого-либо постороннего влияния или давления как со стороны государственных органов третьих государств, так и со стороны главы миссии - он не может влиять на членов миссии наблюдателей. Все оценки делаются на основе личных наблюдений, заключений и фактов прежде всего.
Члены миссий активно обмениваются опытом. При этом одной из задач их деятельности является пресечение внешнего давления или воздействия, в том числе третьих лиц. Об этом говорил глава миссии от СНГ Сергей Лебедев. Он подметил, что, несмотря на устоявшуюся практику досрочного голосования в ведущих странах мира, у западных наблюдателей есть характерная черта - критиковать избирательную систему своих соперников. И претензии звучат не только в адрес Беларуси, но и стран СНГ в целом.