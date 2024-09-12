Сергей Левкович провел встречу с работниками предприятий Глубокского района

Точки роста агропромышленного комплекса - усовершенствование технологий, работа с молодыми кадрами, улучшение инфраструктуры для комфортной жизни в регионах - эти темы стали основополагающими во время работы информационной группы на встрече помощника Президента - инспектора по Витебской области Сергея Левковича с работниками ведущих перерабатывающих предприятий Глубокского района. Диалог с теми, кто отвечает за продовольственную безопасность страны, получился доверительным. Из зала прозвучали вопросы о развитии страны и белорусских регионов. А для этого, как было отмечено, важно единство.