ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Сергей Левкович провел встречу с работниками предприятий Глубокского района

Точки роста агропромышленного комплекса - усовершенствование технологий, работа с молодыми кадрами, улучшение инфраструктуры для комфортной жизни в регионах - эти темы стали основополагающими во время работы информационной группы на встрече помощника Президента - инспектора по Витебской области Сергея Левковича с работниками ведущих перерабатывающих предприятий Глубокского района. Диалог с теми, кто отвечает за продовольственную безопасность страны, получился доверительным. Из зала прозвучали вопросы о развитии страны и белорусских регионов. А для этого, как было отмечено, важно единство.

Выработаны механизмы для поддержки конкретных сфер деятельности. Все направлено на то, чтобы создать новые рабочие места, повысить уровень жизни наших людей.
Сергей Левкович, помощник Президента Беларуси - инспектор по Витебской области

Подобные встречи проходят по всей стране. Диалог помогает узнать, какие вопросы волнуют трудовые коллективы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все