Информационная безопасность, предложения по усовершенствованию законодательства в строительной отрасли, работа с кадрами, благоустройство и улучшение транспортного сообщения. Эти темы стали основополагающими во время встречи помощника Президента Беларуси - инспектора по Витебской области Сергея Левковича с трудовым коллективом строительно-монтажного треста № 16 Новополоцка. Во время беседы не было запретных тем. Сергей Левкович настроил коллектив на доверительный разговор.