3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сергей Лысенко: Активнее всего глобальное потепление идет в северных регионах земного шара
Глобальное потепление происходит неравномерно. Активнее всего климатический процесс идет в северных регионах земного шара. Об этом в программе "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" сообщил директор Института природопользования Национальной академии наук Сергей Лысенко. Спикер отметил, что за последние 43 года ледовое покрытие Арктики уменьшилось на 50 %. Согласно некоторым моделям исследования климата, круглогодичный лед перестанет там существовать уже в середине этого столетия. Интересные сведения и по Гренландии: пресные воды острова ежегодно увеличивают уровень мирового океана на 0,8 миллиметра.
Немного, кажется, но за 10 лет это получается 3 триллиона тонн пресной воды. Если мы эту воду распределим (ну так умозрительно) на площади Великобритании, то это получится толщина слоя воды 15 метров, а если пересчитаем на площадь Нью-Йорка - это 4 с половиной километра слоя воды.
Все выпуски "Скажинемолчи" смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1"
Как скажется глобальное потепление на погодных условиях Беларуси, грозят ли стране лесные пожары и какой климат самый благоприятный для человека. Полный выпуск "Скажинемолчи" с директором Института природопользования НАН смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1".
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Регионы
Все
Происшествия
Все