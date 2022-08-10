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Сергей Лысенко: Активнее всего глобальное потепление идет в северных регионах земного шара

Глобальное потепление происходит неравномерно. Активнее всего климатический процесс идет в северных регионах земного шара. Об этом в программе "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" сообщил директор Института природопользования Национальной академии наук Сергей Лысенко. Спикер отметил, что за последние 43 года ледовое покрытие Арктики уменьшилось на 50 %. Согласно некоторым моделям исследования климата, круглогодичный лед перестанет там существовать уже в середине этого столетия. Интересные сведения и по Гренландии: пресные воды острова ежегодно увеличивают уровень мирового океана на 0,8 миллиметра.

Немного, кажется, но за 10 лет это получается 3 триллиона тонн пресной воды. Если мы эту воду распределим (ну так умозрительно) на площади Великобритании, то это получится толщина слоя воды 15 метров, а если пересчитаем на площадь Нью-Йорка - это 4 с половиной километра слоя воды.
Сергей Лысенко, директор Института природопользования НАН Беларуси

Все выпуски "Скажинемолчи" смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1"

Как скажется глобальное потепление на погодных условиях Беларуси, грозят ли стране лесные пожары и какой климат самый благоприятный для человека. Полный выпуск "Скажинемолчи" с директором Института природопользования НАН смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1".

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