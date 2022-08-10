Сергей Лысенко: Активнее всего глобальное потепление идет в северных регионах земного шара

Немного, кажется, но за 10 лет это получается 3 триллиона тонн пресной воды. Если мы эту воду распределим (ну так умозрительно) на площади Великобритании, то это получится толщина слоя воды 15 метров, а если пересчитаем на площадь Нью-Йорка - это 4 с половиной километра слоя воды.

Сергей Лысенко, директор Института природопользования НАН Беларуси