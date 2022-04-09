Сергей Марков: Беларусь необходимо включить в переговорный процесс России и Украины

Беларусь с первого дня заинтересована в мирном урегулировании конфликта в Украине. И 8 лет назад, и сейчаснаша страна делает все возможное для этого. И хотя Запад всячески пытается изолировать официальный Минск от переговоров, каждая страна Евросоюза все же прекрасно знает о большой роли белорусов в стремлении к миру братских народов.



Именно поэтому, по словам российского политолога Сергея Маркова, важно, чтобы и наша страна обязательно участвовала в диалоге. Мы как славянские народы сможем вместе найти выходиз непростой ситуации и договориться сами.



Сергей Марков, политолог, гендиректор Института политических исследований (Россия):

Беларусь - это страна-миротворец, она пытается примирить Россию и Украину, хотя, конечно, сделать это невозможно, поскольку Украина не существует как независимая страна, она по сути дела оккупирована Соединенными Штатами Америки. С моей точки зрения, Беларусь нужно обязательно включать в этот переговорный процесс, поскольку она является братской, родственной страной для России и Украины и географически находится между ними. Для того чтобы обсудить выход из нынешней ситуации, обсудить какие возможные варианты, очень понятно участие и Лукашенко.