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Сергей Марков: Беларусь необходимо включить в переговорный процесс России и Украины
Беларусь с первого дня заинтересована в мирном урегулировании конфликта в Украине. И 8 лет назад, и сейчаснаша страна делает все возможное для этого. И хотя Запад всячески пытается изолировать официальный Минск от переговоров, каждая страна Евросоюза все же прекрасно знает о большой роли белорусов в стремлении к миру братских народов.
Именно поэтому, по словам российского политолога Сергея Маркова, важно, чтобы и наша страна обязательно участвовала в диалоге. Мы как славянские народы сможем вместе найти выходиз непростой ситуации и договориться сами.
Сергей Марков, политолог, гендиректор Института политических исследований (Россия):
Беларусь - это страна-миротворец, она пытается примирить Россию и Украину, хотя, конечно, сделать это невозможно, поскольку Украина не существует как независимая страна, она по сути дела оккупирована Соединенными Штатами Америки. С моей точки зрения, Беларусь нужно обязательно включать в этот переговорный процесс, поскольку она является братской, родственной страной для России и Украины и географически находится между ними. Для того чтобы обсудить выход из нынешней ситуации, обсудить какие возможные варианты, очень понятно участие и Лукашенко.
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