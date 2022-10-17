Сергей Марков: Запад не может быть лидером

Наши коллеги просто восхитились словами Александр Лукашенко, насколько точно эти слова описывают реальность. Действительно,Запад оказался опьянен своим абсолютным доминированием, победой над большим советским социалистическим блоком, и он посчитал, что он теперь должен руководить полностью миром и одновременно начал развиваться внутренний кризис Запада. Он оказался не способен руководить этим миром. Фактом остается также то, что у Запада во многом перестали получаться их проекты. Они там и по Сирии провалились, и по Ираку провалились, и по Афганистану провалились. Запад не может быть лидером.

Сергей Марков, политолог, гендиректор Института политических исследований (Россия)