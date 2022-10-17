3.67 BYN
Сергей Марков: Запад не может быть лидером
В кризисной ситуации Запад оказался благодаря своим бесчестным поступкам, а от этого вынуждены страдать и другие страны. В борьбе за всевластием Запад полностью потерял свой статус гегемона. Таким мнением поделился российский политолог и гендиректор Института политических исследований Сергей Марков.
Наши коллеги просто восхитились словами Александр Лукашенко, насколько точно эти слова описывают реальность. Действительно,Запад оказался опьянен своим абсолютным доминированием, победой над большим советским социалистическим блоком, и он посчитал, что он теперь должен руководить полностью миром и одновременно начал развиваться внутренний кризис Запада. Он оказался не способен руководить этим миром. Фактом остается также то, что у Запада во многом перестали получаться их проекты. Они там и по Сирии провалились, и по Ираку провалились, и по Афганистану провалились. Запад не может быть лидером.