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Сергей Мусиенко в программе "Скажинемолчи" рассказал о настроениях в белорусском обществе

"Белорусская оппозиция живет только от выборов до выборов, а ярких политиков там и вовсе нет. Оттого и такой высокий процент доверия действующей власти по итогам масштабного социологического исследования!". Таким мнением поделился руководитель аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко. Он стал гостем программы "Скажинемолчи" и поведал о настроениях в белорусском обществе.

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