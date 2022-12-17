Сергей Рачков: Белорусский экспорт в РФ в 2022 году за 10 месяцев вырос практически на 36 %

У нас современные, оченьтехнологичные предприятия. Российский рынок 2022 года показывает, что наша продукция востребована. Белорусский экспорт в этом году за 10 месяцев вырос практически на 36 %.Об этом в эксклюзивном интервью программе"Панорама" рассказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Рачков.

Недавно на совещании глава государства озвучил цифру - порядка 50 предприятий находятся до сих пор под запретом в Российской Федерации.

Отвечая на вопрос, с чем это связано, политолог Петр Петровский обратил внимание, что в России имеются лоббистские группы. "И часть предприятий просто целенаправленно оставили в этих списках, то есть по каждому предприятию надо про это говорить. Президент про это сказал, что где-то и наше недопущение такое было, ошибки, где-то просто не выполняются поручения и Высшего госсовета Союзного государства, и обоих президентов двух стран. По каждому пункту надо решать вопрос, - сказал он. - Надо вообще, чтобы таких списков не было. У нас в 28 дорожных картах союзных программ все это прописано".

Сельское хозяйство в Российской Федерации выстроено в основном на частной форме собственности, отметил Сергей Рачков. По его словам, конечно же, есть определенные предпосылки, тенденции и конкретные шаги для того, чтобы сдерживать экспортные поставки, в первую очередь некоторых продуктов питания из Беларуси на российский рынок. Так называемая недобросовестная конкуренция. "Поэтому мы постоянно поднимаем этот вопрос в контактах с нашими российскими коллегами. Мы знаем о том, что даже в Государственную думу вносятся отдельные законы, которые противоречат договоренностям между президентами Республики Беларусь и Российской Федерации в этой сфере. Поэтому просто необходимо работать настойчиво", - уверен сенатор.

Сергей Рачков также отметил, что ключевым вопросом является вопрос равных условий для субъектов хозяйствования. Без решения вопросов цен на энергоресурсы, конечно, очень сложно продвигаться по пути предоставления одинаковых условийхозяйствования как нашим предприятием, так российским.

По его словам, есть договоренности и соответствующая отраслевая карта, которая была утверждена как Президентом Республики Беларусь, так и Президентом Российской Федерации.