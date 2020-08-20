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Сергей Рачков о так называемой программе оппозиционного штаба

Так называемые первоочередные меры программы оппозиционного штаба в военной сфере мы разобрали в деталях вместе с Председателем Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Сергеем Рачковым (видео).

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