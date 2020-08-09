Сергей Рачков о том, чем стоит дорожить и чему стоит следовать

На мировой арене Беларусь уже давно ассоциируется с безопасностью и миролюбивыми отношениями с партнерами. И это самое большое наше достижение - то, чем стоит дорожить и чему стоит следовать. И это большой плюс для геополитических интересов. Об этом мы поговорили с председателем постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергеем Рачковым.



Сергей Анатольевич, безопасность - еще одна характеристика страны на международной арене. По данным социсследований, более 85 % белорусов чувствуют себя защищенными. В подтверждение этому и данные международной группы экспертов, которые обнародовали исследование "Глобальный индекс терроризма", и Беларусь признана наиболее безопасной страной с точки зрения угрозы террористических атак. Это тот редкий случай, когда быть последним - значит быть лучшим?



Сергей Рачков, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности (видео).



