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Сергей Рачков: Почти 60 % обращений граждан можно решать на местах

Вопросы ЖКХ, жилищной политики и социальной сферы чаще других поступали от белорусов в Совет Республики в 2021 году.

В целом сенаторы рассмотрели около 7 тысяч обращений.
Во время сегодняшнего приема граждан в Совете Республики председатель Постоянной комиссии Сергей Рачков отметил: среди поступивших вопросов - работа правоохранительных органов, организация в столице образовательного форума. Каждое обращение - устное или письменное - рассматривают в индивидуальном порядке. Некоторые требуют лишь разъяснения законодательства.


Процент повторных обращений снижается, тем не менее около 60 % обращений находятся в рамках компетенции местных органов власти. Нам есть с чем работать, нужно больше внимания уделять людям, проблемам, которые волнуют наших граждан.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси


В целом, отметил Сергей Рачков, структура обращений меняется. Это показала и новая форма работы с гражданами - единый день приема - инициатива Совета Республики. Немалый интерес граждан и к международной повестке: давлению Запада на нашу страну, ситуации на белорусско-польской границе.


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