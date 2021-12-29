Сергей Рачков: Почти 60 % обращений граждан можно решать на местах

Вопросы ЖКХ, жилищной политики и социальной сферы чаще других поступали от белорусов в Совет Республики в 2021 году.



В целом сенаторы рассмотрели около 7 тысяч обращений.

Во время сегодняшнего приема граждан в Совете Республики председатель Постоянной комиссии Сергей Рачков отметил: среди поступивших вопросов - работа правоохранительных органов, организация в столице образовательного форума. Каждое обращение - устное или письменное - рассматривают в индивидуальном порядке. Некоторые требуют лишь разъяснения законодательства.