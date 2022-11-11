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Сергей Рачков встретился с трудовым активом завода "МАЗ-Купава"
Проект закона о Всебелорусском народном собрании, внесение изменений в Избирательный кодекс, военно-политическая обстановка вокруг страны. С трудовым активом завода "МАЗ-Купава" 11 ноября встретился председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Затронули и такие темы, как перспективы развития ЖКХ-отрасли и работу в условиях санкционного давления. Сенатор отметил, что завод быстро среагировал на ситуацию, внес корректировки в развитие производственных направлений, и это уже дало свой результат.
По итогам девяти месяцев работы предприятие увеличило поставки на экспорт, сумело заместить те комплектующие, которые раньше поступали из Европы, комплектующими, которые производятся на Минском автомобильном заводе в Республике Беларусь, реализуются инвестиционные программы.
Мы экспортно ориентированное предприятие. Экспорт составляет более 50 %. Основный рынок, конечно, сейчас российский, но также мы поставляем продукцию в страны Западной Европы - то есть поставки у нас остались.
Сегодня на предприятии работают 288 человек. Выпускают более 200 моделей техники, в том числе торговые прицепы, автолавки для Белкоопсоюза, авто для ремонтных бригад и полуприцепы для замороженных продуктов. Завод "МАЗ-Купава" является ведущим производителем изотермической техники.
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