Сергей Рачков встретился с трудовым активом завода "МАЗ-Купава"

Мы экспортно ориентированное предприятие. Экспорт составляет более 50 %. Основный рынок, конечно, сейчас российский, но также мы поставляем продукцию в страны Западной Европы - то есть поставки у нас остались.

Виталий Якубов, гендиректор завода автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава"