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Сергей Рекеда: СНГ является для Беларуси базисом стратегического развития

СНГ для Беларуси - это сохранение мирного и стабильного развития государства, экономическая безопасность, а также гарантия сохранения суверенитета в условиях меняющейся архитектуры мира. Таким мнением поделился гендиректор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда. По его словам, Содружество вполне может предоставить Беларуси обширный рынок для реализации своей продукции.

Для белорусской внешней политики интерес лежит в экономической сфере. Для белорусской экономики, которая занимается созданием уже итогового продукта, переработкой сырья, энергетической отрасли до создания электроники и так далее. Для такого типа экономики требуются дешевая энергетика в большом количестве, сырье и обширный рынок сбыта, на котором эта продукция конкурентоспособна и занимает свою нишу уже традиционно. Все эти три составляющих СНГ представляет для белорусской экономики, и поэтому СНГ - это сотрудничество. Направление СНГ для Беларуси - это такой базис стратегического развития и экономики, и общественно-политической стабильности.
Сергей Рекеда, гендиректор Центра изучения перспектив интеграции (Россия)

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