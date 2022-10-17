Сергей Рекеда: СНГ является для Беларуси базисом стратегического развития

Для белорусской внешней политики интерес лежит в экономической сфере. Для белорусской экономики, которая занимается созданием уже итогового продукта, переработкой сырья, энергетической отрасли до создания электроники и так далее. Для такого типа экономики требуются дешевая энергетика в большом количестве, сырье и обширный рынок сбыта, на котором эта продукция конкурентоспособна и занимает свою нишу уже традиционно. Все эти три составляющих СНГ представляет для белорусской экономики, и поэтому СНГ - это сотрудничество. Направление СНГ для Беларуси - это такой базис стратегического развития и экономики, и общественно-политической стабильности.

Сергей Рекеда, гендиректор Центра изучения перспектив интеграции (Россия)