Сергей Румас сегодня после "Панорамы" в проекте "Разговор у Президента"

Уже после встречи с Президентом Сергей Румас пообщался со съемочной группой Агентства теленовостей. Темы, затронутые во время беседы с Александром Лукашенко, а также вопросы, касающиеся всех белорусов: материнский капитал, ситуация на рынках ЕАЭС, цены на продукты, улучшение дорог и многое другое. Об этом эксклюзивное интервью премьер-министра в проекте "Разговор у Президента".