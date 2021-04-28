Сергей Шпарло об акцентах новой чернобыльской госпрограммы

За время независимости в Беларуси реализованы 5 госпрограмм по ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. Каждый этап показал, что все делаем правильно - пострадавшие районы преображаются. В этом году приняли шестую.

Так, на реализацию поставленных задач направлен 1 млрд долларов. К слову, за все время эта сумма составила 19 млрд долларов. Задача - устойчивое социально-экономическое развитие и возрождение земель.