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Сергей Шпарло об акцентах новой чернобыльской госпрограммы
За время независимости в Беларуси реализованы 5 госпрограмм по ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. Каждый этап показал, что все делаем правильно - пострадавшие районы преображаются. В этом году приняли шестую.
Так, на реализацию поставленных задач направлен 1 млрд долларов. К слову, за все время эта сумма составила 19 млрд долларов. Задача - устойчивое социально-экономическое развитие и возрождение земель.
За счет средств республиканского бюджета за последние годы выполнены проекты, которые обеспечили создание новых, а также модернизацию действующих производств, внедрение современных технологий и привлечение инвесторов, развитие инфраструктуры и туристического потенциала. Об акцентах новой чернобыльской госпрограммы в нашем интервью с директором Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Сергеем Шпарло (видео).
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