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Сергей Сивец: Решение Конституционного суда послужит правовым сигналом для ООН
Санкционные документы в отношении Беларуси, принятые европейскими странами, не соответствуют Уставу ООН и затрагивают национальные интересы. К такому решению пришли в Конституционном суде Беларуси. 15 декабря там огласили решение по делу "О соответствии общепризнанным принципам и нормам международного права документов, принятых Европейским союзом и другими иностранными государствами и их органами, предусматривающих введение ограничительных мер в отношении Беларуси". Вердикт суда - никто не имеет права вмешиваться во внутренние или внешние дела другого государства.
Также в Конституционном суде отметили: санкции затрагивают права и свободы белорусов. Такие официальные выводы, по мнению правительства, не должны остаться без внимания в международных и иностранных организациях. А решение белорусского Конституционного суда планируется передать для рассмотрения в ООН.
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