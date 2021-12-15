Сергей Сивец: Решение Конституционного суда послужит правовым сигналом для ООН

Санкционные документы в отношении Беларуси, принятые европейскими странами, не соответствуют Уставу ООН и затрагивают национальные интересы. К такому решению пришли в Конституционном суде Беларуси. 15 декабря там огласили решение по делу "О соответствии общепризнанным принципам и нормам международного права документов, принятых Европейским союзом и другими иностранными государствами и их органами, предусматривающих введение ограничительных мер в отношении Беларуси". Вердикт суда - никто не имеет права вмешиваться во внутренние или внешние дела другого государства.



Также в Конституционном суде отметили: санкции затрагивают права и свободы белорусов. Такие официальные выводы, по мнению правительства, не должны остаться без внимания в международных и иностранных организациях. А решение белорусского Конституционного суда планируется передать для рассмотрения в ООН.

