Сергей Солодовников: Нужно плавно уходить от доллара

Об отказе от доллара все чаще говорят эксперты. Только этот процесс должен быть плавным, чтобы избежать шоков на рынке и рисков для субъектов хозяйствования. Для обеспечения экономической безопасности важно переходить на расчеты в национальных валютах. Подробности в видео.