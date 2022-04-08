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Сергей Солодовников: Нужно плавно уходить от доллара

Об отказе от доллара все чаще говорят эксперты. Только этот процесс должен быть плавным, чтобы избежать шоков на рынке и рисков для субъектов хозяйствования. Для обеспечения экономической безопасности важно переходить на расчеты в национальных валютах. Подробности в видео.

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