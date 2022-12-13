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Сергей Соседов о двуличии некоторых на российской эстраде, их вере в свое величие и о собственных правилах жизни
По каким канонам оценивает конкурсантов проекта "Фактор.by" самый искушенный член жюри и по совместительству один из квартета наставников шоу? Ответами в эфире нашего телеканала поделился Сергей Соседов. Музыкальный критик и журналист стал гостем проекта "Скажинемолчи". Эксперт озвучил собственные правила жизни в кадре и рассказал, как не примелькаться зрителю, ностальгировал о работе на "Славянском базаре", в "Акулах пера" и журналистских экспериментах в проектах политических и даже духовных. Прошелся эпатажный критик и по конвульсиям отставных певичек, рассказал, что случается с теми, кто уверовал в свое величие и забронзовел. И почему от отдельных представителей российской эстрады последовала аналогичная реакция на военную спецоперацию?
Все эти деятели, которые выступили против СВО, они выступили не против СВО, они спасали свои деньги в странах Европы, в Латвии, в частности. А поливать можно Россию как угодно за то, что ты поливаешь российскую армию, тебе ничего не будет, и капиталы все сохранятся в европейских банках, и недвижимость, всякие эти дворцы, дачи, особняки и все при них, понимаете? Вот что они пошли спасать, дело только в деньгах. Это насквозь прогнившая корыстная публика. Там только деньги, деньги, деньги… И не зря Пугачева всю жизнь в интервью толковала, что у нее маленькие гонорары, а вот в Америке у нее были бы ее деньги.
Сергей Соседов, гость программы "Скажинемолчи"
Кто стал специальным гостем выпуска и задал свой вопрос мастеру слова? Что на личном у Соседова и почему наставник "Фактор.by" укомплектовал свою команду мужскими голосами? Полную версию интервью с Сергеем Соседовым можно найти на YouTube, а задать интересующие вопросы - в Telegram-канале проекта "Скажинемолчи".
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