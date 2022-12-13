Сергей Соседов о двуличии некоторых на российской эстраде, их вере в свое величие и о собственных правилах жизни

Все эти деятели, которые выступили против СВО, они выступили не против СВО, они спасали свои деньги в странах Европы, в Латвии, в частности. А поливать можно Россию как угодно за то, что ты поливаешь российскую армию, тебе ничего не будет, и капиталы все сохранятся в европейских банках, и недвижимость, всякие эти дворцы, дачи, особняки и все при них, понимаете? Вот что они пошли спасать, дело только в деньгах. Это насквозь прогнившая корыстная публика. Там только деньги, деньги, деньги… И не зря Пугачева всю жизнь в интервью толковала, что у нее маленькие гонорары, а вот в Америке у нее были бы ее деньги.

Сергей Соседов, наставник проекта "Фактор.by", музыкальный критик, журналист