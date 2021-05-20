Сергей Соседов станет одним из наставников X-Factor Belarus

В полдень в концертном зале "Минск" стартовал первый день предкастингов для участия в популярном вокальном шоу X-Factor. Всего живых прослушиваний в присутствии экспертов запланировано 9 - марафон продлится с 20 по 28 мая. Предварительно на минский отбор подали почти полторы тысячи заявок. Каждого выслушают эксперты - сегодня это солисты Национального академического концертного оркестра под управлением Михаила Финберга: Наталья Тамело, Руслан Мусвидас и Галина Навроцкая. Претенденты на участие в проекте исполняют композиции как на русском и белорусском, так и на иностранных языках без музыкального сопровождения.