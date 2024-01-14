Серьги за 260 тыс. и золотые слитки - чем удивляет ювелирный завод "Кристалл" в Гомеле

Президент часто говорит о том, что каждый должен заниматься своим делом, тогда все получится. Будет и экономика работать, приумножится национальное, культурное достояние страны и самое главное - сохранится мир на земле.



Это так и есть, предстоящий Год качества - только стимул делать дальше и больше. Агентство теленовостей запускает новую рубрику "Контроль качества". Предприятия, объекты, коллективы по следам рабочих визитов нашего Президента. Увидим и покажем, как реализуются поручения и, конечно же, что с качеством (не только продукции, но и жизни в белорусских городах).



Наша первая точка - предприятие "Гомельский кристалл". Там Александр Лукашенко был в ноябре впервые. История завода начинается с первого белорусского бриллианта, камень обработали более полувека назад.



Сегодня здесь производят абсолютно все - от золотых цепочек до алмазных и бриллиантовых изделий. Президент поставил четкие задачи, к выполнению уже приступили. Дарья Рачко обо всем расскажет.



Алмаз знаний - драгоценность, которая требует особого к себе отношения, сокровищница кадров на ювелирном заводе "Кристалл" в Гомеле. Таких в Советском Союзе было 7, а осталось всего 2 (в Гомеле и Смоленске). В областном городе выпускают всю линейку продукции, 9,5 тыс. - это изделия из бриллиантов.



Редкий камень, который украсит каждую девушку, правда, для этих дам это еще и плод нелегкого ежедневного труда.





Здесь придается форма будущему бриллианту, говорит сотрудник. Поскольку это дорого стоит, то ошибаться им нельзя, признается он.



Прежде чем приступить к работе, камень сканируют в компьютерной системе. Для начала берется сам алмаз, определяется, есть ли дефекты, после его кладут в систему и получают 3Д-модель. Исходя из результатов, оператор выбирает, как обрабатывать алмаз с максимальной выгодой.



5 аспектов: масса, цвет, чистота, форма огранки и ее характеристики - определяют цену бриллианта. И, конечно, чем больше в граммах, прозрачнее и белее, тем дороже.



Игорь Рабус, начальник производства бриллиантов ОАО "Гомельское ПО "Кристалл" - управляющая компания холдинга "Кристалл-холдинг":

Для мелкой весовой группы всего 7 цветов. Первые 1,2,3 будут белые для потребителя, 6-7 цвет - это камень с коричневым цветом.

Золото

"Форму мы обрабатываем тальком зубной щеткой, чтобы воск не прилипал к резиновой форме и легче было его извлекать", - рассказывает сотрудница предприятия.





Юрий Дедов, заместитель гендиректора ОАО "Гомельское ПО "Кристалл" - управляющая компания холдинга "Кристалл-холдинг":

Как правило, у нас в ведомость забивается 586 проба. В каждой лаборатории в мире есть определенные погрешности при определении пробы. У нас эта проба будет явно больше, чем 585-я.

Люди признаются, что работают на предприятии давно, кто-то 25 лет, кто-то и 32 года.

Каждые изделия, как и сами люди, уникальны. У кого не спросишь, говорят, что у них семейная династия. Бок о бок Елена со своей дочерью и сыном (он в ювелирном на производстве почти 30 лет).



Елена Доценко, огранщик ОАО "Гомельское ПО "Кристалл" - управляющая компания холдинга "Кристалл-холдинг":

Очень ответственно, к каждому камню индивидуальный подход. Это постоянно что-то новое, поэтому нельзя где-то расслабиться. "Потерять не бриллианты и золото, а школу и людей, которые умеют это делать, - это катастрофа, - заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время своей поездки на предприятие. - Это высочайшего уровня компетенции. Поэтому ваши предприятия мы не просто сохранили и восстановили. Хорошее предприятие. Мы его будем развивать".

Александр Лукашенко всегда, когда позволяет время, посвящает его общению с коллективами предприятия. В ноябре он был в Гомеле с рабочим визитом. Много накопилось вопросов, тем более на этом производстве он впервые. Поэтому волнение самих гомельчан прерывает комплимент.





"Вы участвовали в конкурсе "Мисс-Беларусь?", - спросил Президент одну из работниц предприятия.

"Нет, - рассмеялась красивая женщина. - Я работаю здесь на производстве уже 14 лет".



Поинтересовались, часто ли теперь эту сотрудницу так называют. "Практически ежедневно, - улыбается Евгения. - За тот вечер позвонило столько людей, на день рождения столько не поздравляли".



И какой девушке не будет приятно, когда подчеркивают ее красоту. Евгения Юдицкая - начальник участка гальваники.



Евгения Юдицкая, начальник участка гальваники ОАО "Гомельское ПО "Кристалл" - управляющая компания холдинга "Кристалл-холдинг":

Если брать изделия из белого золота (кольца, подвески, серьги), в первую очередь смотрю на качество покрытия. Блеск приобретается за счет нанесения покрытия родием. Новое направление - производство мерных слитков из золота - взяли как год. Переоснастились, сделали модернизацию отдельного участка. Президент поставил четкую задачу - делать самим, а не закупать в Европе, тем более когда качество ничуть ни хуже.



Андрей Доценко, заготовщик ювелирного художественного изделия ОАО "Гомельское ПО "Кристалл" - управляющая компания холдинга "Кристалл-холдинг":

Мы делаем слитки номиналом 100 граммов, тут толщина 4,2 миллиметра, которая будет фальцеваться до толщины 4 миллиметра. Юрий Дедов, заместитель гендиректора ОАО "Гомельское ПО "Кристалл" - управляющая компания холдинга "Кристалл-холдинг":

В 2024 году мы приобретаем дополнительное оборудование, это позволит увеличить мощности в несколько раз. Знак качества соответствует продукции. "Наша ювелирная продукция соответствует системе менеджмента качества, это самая высшая оценка соответствия продукции стандарта Республики Беларусь (сертификат изделий на соответствие международному стандарту СТБ ISO 9001-2001 - прим. ред.).





"На сегодняшний день колечко с бриллиантом на скидке получается 500 белорусских рублей. Бриллиант 0,1 карата, 5/5 характеристика", - говорит специалист в магазине.

Показали и серьги с бриллиантами, цена которых 260 тыс. 241 рубль.

Смотрятся очень красиво, а когда еще понимаешь, что это ювелирное изделие сделано руками наших людей, которые щепетильно подходят к каждому этапу производства (а по другому нельзя), - наполняет гордость.