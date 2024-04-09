ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Серия ДТП произошла на МКАД

Утром 9 апреля во время одного из дорожно-транспортных происшествий столкнулись сразу 4 авто. Случилось это в районе первого километра внутреннего кольца из-за несоблюдения безопасной дистанции. В результате ДТП никто не пострадал.

Выясняются обстоятельства еще одной утренней аварии на МКАД. Во время инцидента столкнулись 3 легковые машины. По предварительной информации, водители также не соблюли безопасную дистанцию. К счастью, никто не травмирован, только авто получили механические повреждения.

И еще один опасный маневр на кольцевой магистрали. Водитель BMW двигался со стороны улицы Академика Купревича в направлении проспекта Независимости. При перестроении не справился с управлением и столкнулся с ограждением. В итоге автомобиль оказался за пределами проезжей части и опрокинулся. Пострадавших нет.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все