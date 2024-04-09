Серия ДТП произошла на МКАД

Утром 9 апреля во время одного из дорожно-транспортных происшествий столкнулись сразу 4 авто. Случилось это в районе первого километра внутреннего кольца из-за несоблюдения безопасной дистанции. В результате ДТП никто не пострадал.

Выясняются обстоятельства еще одной утренней аварии на МКАД. Во время инцидента столкнулись 3 легковые машины. По предварительной информации, водители также не соблюли безопасную дистанцию. К счастью, никто не травмирован, только авто получили механические повреждения.