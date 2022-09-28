Серийного форточника задержали в Пинске

Сотрудники уголовного розыска Пинского городского отдела милиции задержали серийного форточника, сообщили в ГИОС Пинского ГОВД.

Сотрудниками уголовного розыска Пинского ГОВД задержан 20-летний молодой человек, учащийся среднего специального учреждения образования г. Лунинца, который причастен к совершению восьми краж из частных домов и машин, находящихся на территории Лунинецкого и Пинского районов, а также в городе Пинске.

В жилища юноша проникал через незапертые форточки, а в машины через незапертые двери. Предметами хищений являлись денежные средства, строительный или автомобильный инструмент, а также другие вещи, вызвавшие интерес.

"Сотрудниками милиции продолжаются мероприятия по установлению причастности фигуранта к аналогичным преступлениям, а также мотивов, побудивших его на совершение преступлений, - отметил заместитель начальника Пинского ГОВД подполковник милиции Андрей Козак. - Как показывает практика, злоумышленники в основном похищают денежные средства, ювелирные украшения, личные вещи, продукты питания, электроинструменты. Кроме этого, объектом хищения является цветной и черный металлолом и строительные материалы".

Советы по обеспечению безопасности своего жилища:

когда выходите из дома, закрывайте плотно все окна и балкон, двери запирайте на все замки;

оборудуйте жилище охранной сигнализацией;

не впускайте в дом малознакомых людей;

не хвастайтесь своим благосостоянием в присутствии малознакомых либо посторонних людей;

если покидаете свое жилище на длительное время, попросите родственников или соседей присматривать за домом, квартирой;

если обнаружили следы проникновения в жилище, немедленно сообщите в милицию. До приезда правоохранителей ничего не убирайте и не трогайте, чтобы не уничтожить следы и доказательства преступления.

Лучший способ обезопасить свое жилище - установить охранную сигнализацию. Заключив договор на охрану жилища, обязательства по сохранности Вашего имущества ложатся на Департамент охраны МВД. Под охрану принимаются не только помещения с личным имуществом граждан, но и иные строения с имуществом: гараж; подвал; сарай, отдельностоящие строения.