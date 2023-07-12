ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Серийного вора велосипедов и самокатов задержали в Минске

Серийного вора велосипедов и самокатов задержали в Минске

Сыщики Первомайского РУВД столицы по подозрению в совершении серии краж задержали 62-летнего минчанина, сообщает БЕЛТА.

Как стало известно, мужчина проникал в подъезды жилых домов и похищал оставленные на лестничных клетках и в тамбурах велосипеды и детские самокаты. Краденое злоумышленник в последствии планировал реализовать. В подвале дома, где проживает минчанин, а также по месту жительства его сына правоохранители обнаружили 3 велосипеда и 9 самокатов.

В отношении минчанина возбуждены уголовные дела.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все