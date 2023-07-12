Серийного вора велосипедов и самокатов задержали в Минске

Как стало известно, мужчина проникал в подъезды жилых домов и похищал оставленные на лестничных клетках и в тамбурах велосипеды и детские самокаты. Краденое злоумышленник в последствии планировал реализовать. В подвале дома, где проживает минчанин, а также по месту жительства его сына правоохранители обнаружили 3 велосипеда и 9 самокатов.